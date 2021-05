Monstertocht op de fiets door Biblebelt eindigt in Genemuiden

Stéphanos is een reformatorische stichting die hulp biedt aan de meest kwetsbaren in Malawi en Zambia, namelijk weeskinderen. Jezus navolgen en naastenliefde betrachten, dat is wat de organisatie wil. Vorig jaar fietste Stéphanos-directeur Johan van der Ham door corona in z’n eentje en voor het eerst deze tocht, die toen eindigde in Staphorst. Dit jaar mag iedereen meedoen om zo geld in te zamelen voor het goede doel. De Stéphanos Fietstour moet een traditie worden.