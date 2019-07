Motorrijder vlucht voor politie en crasht tegen pinautomaat in Steenwijk

Tijdlijn Komst Hypermarkt Steenwijk van de baan

18:54 De komst van de Hypermarkt in Steenwijk gaat niet door. In plaats daarvan komt er een Family Fun Zone. Al sinds 2011 werd er gesproken over de plannen voor een groot winkelcentrum aan de A32. De bouwplannen zorgden voor protesten. Maar de Raad van State keurde in het voorjaar van 2018 een aangepaste bouwplan definitief goed, waarna de verwachting was dat de bouw snel zou beginnen.