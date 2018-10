Muren oudste kerk Genemuiden niet blijvend zichtbaar

Bij de opgravingen rond de Grote- of Sint Nicolaaskerk in Genemuiden zijn de archeologen gestuit op stukken muur en fundamenten van het kerkgebouw uit de dertiende eeuw.

Met de vondst is volgens Jan Roetman van het College van Kerkrentmeesters het bewijs geleverd van wat op basis van tekeningen al werd aangenomen: de huidige kerk is gebouwd op de restanten van de oorspronkelijke kerk, de oudste kerk van Genemuiden, die in 1882 tijdens een stadsbrand werd verwoest. Wat nu is gevonden, is een muur van het voormalige koor, waarop later de toren is gebouwd.

Lees ook Restanten muren en skeletten gevonden bij opgravingen Genemuiden Lees meer

Volgens de Zwolse stadsarcheoloog Michael Klomp, die het onderzoek uitvoerde, liggen er nog meer stukken muur verborgen onder de kerktoren en het straatwerk bij de kerk. De muur is volgens Klomp opgebouwd uit zogenaamde kloostermoppen, bakstenen met een lengte en dikte van respectievelijk 32 en 7 centimeter. ,,Daarmee kunnen we de bouwperiode vaststellen. Het was in de dertiende eeuw een gangbare steen. Later werden ze dunner.”

Klomp zegt dat de vondsten 'het waard zijn om getoond te worden'. Hij zal zijn opdrachtgevers, de kerk en Stichting Stadswacht Genemuiden, adviseren om dat op de een of andere manier te doen. Permanent zichtbaar maken als toeristische bezienswaardigheid, bijvoorbeeld door er een glazen koepel overheen te plaatsen, is volgens Jan Roetman een te kostbare zaak. Maar het is wel de bedoeling om enkele kloostermoppen te bewaren en tentoon te stellen in het Historisch Centrum Genemuiden. De Genemuider amateurhistoricus Henk Beens heeft het plan opgevat om een informatiebord te plaatsen op de plek van de opgravingen.