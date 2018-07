Museum en uitkijktoren moeten stoomgemaal in Mastenbroek meer bezoekers opleveren

videoDe schoorsteen van het uit 1856 daterende stoomgemaal in Mastenbroek moet niet alleen letterlijk roken, ook figuurlijk. Een museum, een uitkijktoren in de vorm van een molen en tuinen moeten het gemaal flinke impuls geven. Er komen nu te weinig bezoekers naar het oudste in ons land nog werkende gemaal, dat ook wel bekend staat onder de naam d’Olde Mesiene, meent voorzitter Aart van der Maat van Stichting Het Oude Stoomgemaal. Het zijn er hooguit een paar duizend.

Vier studenten van verschillende opleidingen van Cibap in Zwolle hebben een plan gemaakt. Daarin geven ze aan dat de komst van een museum het bezoekersaantal flink kan opkrikken, in combinatie met nog wat andere verblijfsmogelijkheden. Anaïs Meijer, Menno Sluimers, Dave Haverkort en Dionn Hoeijenbosch zien in een opslagloods van het waterschap, die op het terrein staat, de ideale ruimte. Met aan de wegzijde ramen zoals ook het stoomgemaal heeft en aan de andere zijde een glazen pui met uitzicht over de kolk en het polderlandschap. Binnen denken de studenten aan diverse informatiewanden en interactieve mogelijkheden voor bezoekers om meer aan de weet te komen over onder meer de kracht van en de strijd tegen water en de polderbewoners.

Volledig scherm Stichtingsvoorzitter Aart van der Maat met de Cibap-studenten Dionn Hoeijenbosch, Dave Haverkort, Anaïs Meijer en Menno Sluimers (vlnr) met rechts de loods die een museum moet worden. Links staat het stoomgemaal, ernaast het elektrische gemaal. © Foto Freddy Schinkel

Concept

Maar alleen dat is niet voldoende. ,,Daarom is een compleet nieuw concept gemaakt, waarin een eerder gemaakt plan is verwerkt, en er is een nieuwe huisstijl ontworpen. Zo is het een geheel”, geeft Dave Haverkort aan.

Drie jaar geleden is de eerste aanzet gegeven om het bezoekersaantal op te krikken. Toen door studenten van het Deltion College. Dat behelst het bouwen van een sluisje en een uitkijktoren met als vorm een molen met in het midden van het ijzeren geraamte trappen. Met een waterspeeltuin en een beeldentuin is het nieuwe beeld nagenoeg compleet, zo geven de vier studenten aan. ,,Je zou nog kunnen denken aan een terras boven het water, waar bezoekers een kopje koffie of wat anders kunnen drinken”, oppert Dionn Hoeijenbosch. Dat zou gekoppeld kunnen worden aan het in 1999 gebouwde bezoekerscentrum waar al een permanente en een wisselende expositie is over het gemaal en de waterkundige geschiedenis van de polder. Ook zijn daar een video- en diapresentatie te zien.

,,Maar wat we nu hebben is een te smalle basis om in de toekomst voldoende belangstellenden te blijven trekken, hoe mooi het oude stoomgemaal ook is”, zegt voorzitter Van der Maat. ,,Vandaar de pogingen om met nieuwe impulsen meer mensen te trekken.” Van de eerste fase is bekend wat de kosten zijn, ongeveer 350.000 euro. Binnenkort praat het bestuur over de mogelijkheden voor een Europese Leader-subsidie. Van der Maat verwacht dat er voor een museum zo een ton bijkomt. ,,Een volgende stap is om hiervoor berekeningen te maken.”