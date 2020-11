Museum Schoonewelle in Zwartsluis haalt de winter binnen

,,Ook wij proberen de draad weer op te pakken, hoe moeilijk dat ook is voor zo’n kleinschalig museum als het onze’’, zegt Anja Bos van Museum Schoonewelle in Zwartsluis. Zij is bij het museum voor natuur en ambacht verantwoordelijk voor de publiciteitszaken. ,,Zeker in een periode waarin we allemaal gemaand worden niet te veel reisbewegingen te maken, is het een unieke kans er in de eigen regio toch even op uit te gaan. Om op bijzondere wijze te genieten van wat die regio haar inwoners te bieden heeft.’’