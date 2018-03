Museum Steenwijk leent werk van Hildo Krop uit

Het in villa Rams Woerthe in Steenwijk gevestigde Hildo Krop Museum leent regelmatig stukken uit de collectie uit voor tentoonstellingen elders in het land. ,,Het bestuur staat positief tegenover het in bruikleen verstrekken van werken uit de collectie aan geregistreerde musea ten behoeve van exposities”, zegt voorzitter Wim Heij.

,,Dergelijke verzoeken bereiken ons met enige regelmaat", aldus Heij. In principe kunnen alle werken uit de collectie worden uitgeleend, uitgezonderd enkele topstukken en dan met name vanwege de kwetsbaarheid hiervan. ,,Op dit moment hebben we voor twee tentoonstellingen werk van Krop beschikbaar gesteld aan musea in Amersfoort en Amsterdam.”

Voor de expositie De kunst van Wendingen 1918-1932 in Museum Flehite te Amersfoort zijn tot 21 mei De Omhelzing (keramiek), een masker (gips) en twee houtblokken uitgeleend. Een gevelelement van het voormalige Van der Waals laboratorium en een gevelsteen uit het voormalige Wilhelmina Gasthuis zijn tot 1 september zijn nu te zien in Amsterdam tijdens de expositie Publieke Werken en de Amsterdamse School 1915-1935 in museum Het Schip.