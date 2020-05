Musical of eindfeestje lagere scholen vanuit De Meenthe via livestream in de huiskamer

Update Drugslab in villa Willems­oord was waarschijn­lijk al enkele maanden in gebruik, bewoner villa (65) aangehou­den

25 mei Bij het onderzoek naar het drugslab in Willemsoord is zondagmiddag een 65-jarige man aangehouden. Hij is de bewoner van de villa, waar de politie een middelgroot drugslab aantrof.