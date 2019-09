Muzikanten uit Kop van Overijssel brengen ode aan Mathieu van der Poel

Een groep muzikanten uit Genemuiden, Hasselt en Kampen heeft onder de naam ‘Volle Bak’ een eigen lied gemaakt voor wielrenner Mathieu van der Poel, die momenteel actief is in de ronde van Groot-Brittannië. ,,Hij is gewoon extreem goed.”

Waarom maken jullie een lied over Mathieu van der Poel?

Initiatiefnemer Wim Rietman: ,,Ik vind het enorm knap wat hij op dit moment doet. Hij blinkt niet alleen uit in het veldrijden, maar ook op de weg en in het mountainbiken. Dat zou hetzelfde zijn als Sven Kramer ook goed zou kunnen kunstschaatsen en ijshockeyen. Ik ben groot fan en ook lid van zijn fanclub. Daarom vind ik dat Van der Poel wel zijn eigen lied verdient en heb ik dit voorjaar een aantal bevriende muzikanten opgetrommeld, die allemaal gelijk enthousiast waren. Toen ben ik de tekst gaan schrijven op de melodie van ‘Twisting by the Pool’ van de Dire Straits.”

Jullie pakken het wel gelijk serieus aan met een eigen clip en een presentatie.

,,Zeker, we houden niet van half werk. Donderdag organiseren we de presentatie voor belangstellingen, dat is bij de wielerclub in Genemuiden. Misschien komen er wel honderd mensen, maar het kan natuurlijk ook dat er bijna niemand is. We vinden het gewoon mooi om dan de clip aan iedereen te laten zien. We hebben dit moment gekozen met oog op het WK wielrennen dat eind deze maand in Engeland wordt gehouden. Het zou mij niet verbazen als hij daar wereldkampioen wordt en dan zitten wij ook goed, daar is wel over nagedacht.”

Hadden jullie niet beter een sporter uit eigen regio, zoals Anna van der Breggen, kunnen kiezen?

,,Dat is misschien nog iets voor de toekomst. Van der Breggen doet het ook erg goed, maar wat Van der Poel doet is echt uitzonderlijk. Het zou erg leuk zijn als dit nummer landelijk wordt opgepakt, maar het is niet ons doel om er geld aan te verdienen. Als dit aanslaat, kunnen we dit misschien wel voor meerdere sporters doen. We hebben zo veel uitblinkers in Nederland, denk maar aan Max Verstappen.”

Weet Mathieu van der Poel zelf al van het bestaan van dit lied?