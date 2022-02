Mysterieus koffertje met juwelen gedropt voor bureau in Staphorst, wijkagent tast in het duister

Van Oijen deelde foto’s van het koffertje met inhoud via Instagram en vroeg zich in het bericht af wie het voor zijn bureau had neergelegd en of iemand wist van wie het was. Van Oijen: ,,Het is voor de deur neergelegd op een moment dat het bureau gesloten was. Wij doen alleen op afspraak het politiebureau open. Als ik geen afspraak had gehad daar woensdag, had het er maar zo de hele nacht kunnen blijven liggen. Het koffertje is overigens van het merk Estée Lauder.’’