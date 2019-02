Na 34 jaar krijgt Evert van Benthem toch zijn plein in Sint Jansklooster

videoRuim dertig jaar na zijn twee zeges in de Friesche Elfstedentocht is de kans groot dat Evert van Benthem dan toch een eigen plein krijgt in Sint Jansklooster. Met het verbeteren van het plein voor het dorpshuis, waar de marathonschaatser in 1985 en 1986 werd gehuldigd, vroeg de Stentor zich af waarom de beroemdste inwoner van Sint Jansklooster – sinds 2000 woonachtig in Canada – nog niet is geëerd in zijn voormalige woonplaats.