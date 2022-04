Na 35 jaar Albatros in Zwartsluis zit Fred in hartje Hasselt: ‘Het moet de huiskamer worden’

Er zit flink wat beweging in de horecabedrijven in Hasselt. Café Ad’vundum verhuist binnen Hasselt. Het pandje aan de Markt is ingeruild voor het horecapand aan de Hoogstraat, waar in het verleden De Herderin was gevestigd. Het zou eerst tijdelijk zijn in verband met corona, maar is een definitieve verhuizing geworden. ,,Tijdens de crisis hebben we goed de tijd gehad om de enorme mogelijkheden hier te zien. Weer terug naar de caféfunctie en gebruik maken van de enorme keuken die er is. Soms is het simpele juist het beste’’, aldus Dunja de Bruin. Naast het café komt er een brasserie bij en er zijn plannen om in het van Rudolf Wardenburg gehuurde pand weer een feestzaal in te richten.