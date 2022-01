Na 44 jaar in snackbar gaan Wim (68) en Hennie (71) uit Blokzijl genieten van hun pensioen: ‘Gaan gezelligheid wel missen’

Vernielin­gen tijdens jaarwisse­ling kosten gemeenten handenvol geld, Staphorst is de negatieve uitschie­ter

Kapotte verkeers- en straatnaamborden, een vernielde houten brugleuning en opgeblazen vuilnisbakken. Dat is voor de gemeenten in de regio de erfenis van de jaarwisseling. De schade bedraagt vele duizenden euro’s. Van de vier gemeenten springt Staphorst er in negatieve zin uit, na jaren een oud en nieuw zonder veel vernielingen.

7 januari