Na 50 jaar theater in Steenwijk is niets meer abnormaal: ‘We zijn geaccepteerd’

De Meenthe wil permanent openlucht­the­a­ter in Steenwij­ker­land: ‘Past bij ambities toerisme’

28 juli De Meenthe wil graag een permanente voorziening voor een openluchttheater in de gemeente Steenwijkerland. Deze zomer was er een buitentheater bij het openluchtbad Tolhekke in Basse opgezet en dat is goed bevallen. ,,We willen graag de politiek overtuigen dat dit goed bij onze gemeente past”, stelt theaterdirecteur Han Evers