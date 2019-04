Na bewoners nu ook verzet van ondernemers tegen windmolenplan Staphorst

De groep verontruste ondernemers kwam al twee keer bij elkaar om hun strategie te bespreken en om geld op tafel te leggen voor het voeren van een juridische strijd. Ze hebben Anne van Nus in de arm genomen. De advocate wordt gezien als dé windmolenspecialist van Nederland. Windparken slaan volgens haar een krater in de lokale dorpsgemeenschappen.

Klaas Kooiker van Kooiker Zuigtechniek: ,,We hebben miljoenen euro's geïnvesteerd in wonen en werken op de Bullingerslag en nu krijgen we opeens molens van tweehonderd meter hoog voor de deur, met slagschaduw in kantoren en huizen. Dat hadden we graag eerder geweten. Wij zijn met veel ondernemers en we hebben financiële armslag om de strijd aan te gaan.’’