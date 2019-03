Na drie weken is centrummanager Hasselt al weer opgestapt

Nog geen maand nadat ze aan haar klus in Hasselt was begonnen, is centrummanager Elizabeth Pilat al weer vertrokken. Volgens wethouder Albert Coster heeft ze haar opdracht teruggegeven ‘om persoonlijke redenen’. Wat die zijn wil de wethouder niet zeggen.

De uit het Friese Surhuisterveen afkomstige Pilat, die een adviesbureau heeft op het gebied van regiomarketing, is ondanks herhaalde pogingen, zelf niet bereikbaar om een toelichting te geven. Na een langdurige zoektocht naar een geschikt persoon, was ze begin dit jaar aangesteld door de gemeente Zwartewaterland met als opdracht te zorgen voor een levendiger centrum met als een van de speerpunten een oplossing zoeken voor de leegstande winkelpanden. Het college betitelde haar als ,,een aanjager en verbinder, die bijvoorbeeld kan helpen om de verschillende partijen in het centrum van Hasselt meer of op een andere manier met elkaar te laten samenwerken en meer gezamenlijke activiteiten te organiseren.’’

Volgens het college was er al veel onderzoek gedaan naar de vitaliteit en de leefbaarheid van Hasselt. ,,In de documenten is met name opgeschreven wat er moet gebeuren. De opdracht voor de centrummanager is hoe deze aanbevelingen vorm moeten krijgen, en met welke betrokkenen.’’ Het was de bedoeling dat Elizabeth Pilat in het najaar met een plan van aanpak zou komen. Die termijn is vermoedelijk niet haalbaar meer.

De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe centrummanager. Die wordt betaald uit de subsidie van 100.000 euro die is aangevraagd bij Project Stadsbeweging van de provincie Overijssel. Uit het fonds worden ook andere activiteiten bekostigd om Hasselt aantrekkelijker te maken.