Na een asgrauwe corona-periode krijgt Hasselt weer kleur op de wangen

De bloemenactie is uitgebreid naar woon-zorgcentrum De Hazelaar en de woningen aan de Vicariehof. ,,De ouderen die daar wonen kunnen in deze tijd ook wel een steuntje in de rug gebruiken’’, geeft Van de Belt aan. Zij - Trijn Roeland, Marianne Bredewold en Hanny Becker - spannen zich voor het derde achtereenvolgende jaar in om Hasselt in de zomermaanden een fleurig aanzien te geven, waarbij het dit jaar natuurlijk wel een heel bijzonder jaar is.