Na fors oplopend aantal besmettingen richt GGD in Genemuiden een tijdelijke testlocatie in

Dat de GGD IJsselland een tijdelijke testlocatie inricht komt niet uit de lucht vallen, nu het aantal coronabesmettingen in de Genemuiden de laatste twee weken explosief is toegenomen. ,,We maken ons grote zorgen omdat het aantal besmettingen in onze gemeente, en dan vooral in Genemuiden, hard stijgt. Het is zeer waarschijnlijk dat hier de Britse variant rondgaat”, zegt burgemeester Eddy Bilder.