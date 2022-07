Na jaren gesteggel brullen de motoren eindelijk weer op 't Wiede Gat in Staphorst

met videoDe geur van benzine, opvliegend zand en het gejank van crossmotoren, na jaren van (juridisch) gesteggel is 't Wiede Gat in Staphorst weer open als motorcrossbaan. AMBC- voorzitter Bé Veen is bij de heropening dan ook vooral trots. ,,Op de clubleden, sponsoren en al die vrijwilligers die zich jaren hebben ingezet om dit mogelijk te maken.’’