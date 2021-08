Na klaagzang gaat gemeente onkruid wieden in Vollenhove

Een paar dagen nadat stadsgids Jan Wester in de Stentor zijn beklag deed over het vele groen dat welig tiert tussen de straatstenen in Vollenhove, dacht hij dat Steenwijkerland al in actie was gekomen. Want hij zag dinsdagmorgen onkruid wiedende medewerkers van de NoordWestGroep, dat het groenonderhoud verzorgt voor de gemeente.