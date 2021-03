Na oplopend aantal besmettingen richt GGD in Genemuiden een tijdelijke testlocatie in

Het aantal coronabesmettingen in Genemuiden loopt hard op. Daarom richt de GGD IJsselland een tijdelijke testlocatie in, zoals eerder ook in Staphorst gebeurde.

Vanaf dinsdag 9 maart kunnen inwoners van de tapijtstad zich op corona laten testen. De locatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Ondernemers Kring Genemuiden (OKG), die al geruime tijd een testlocatie had voor medewerkers van plaatselijke bedrijven. In het bedrijfspand aan de Sasdijk richt de GGD een eigen testlijn in.

Deze is elke ochtend (met uitzondering van zondag) open van 09.00 tot 12.00 uur. Inwoners van Zwartewaterland kunnen hier op afspraak terecht voor een gratis coronatest. ,,Dit is een PCR-test waarvan de uitslag meestal binnen een dag bekend is’’, aldus Rianne Schuurman van de GGD IJsselland. Werkgevers die hun medewerkers een sneltest willen laten doen, kunnen hiervoor van 13.00 tot 20.00 uur tegen betaling terecht bij de teststraat van de Ondernemerskring.

Grote zorgen

Dat de GGD IJsselland een tijdelijke testlocatie inricht komt niet uit de lucht vallen, nu het aantal coronabesmettingen in de Genemuiden de laatste twee weken explosief is gestegen. ,,We maken ons grote zorgen omdat het aantal besmettingen in onze gemeente, en dan vooral in Genemuiden, hard stijgt. Het is zeer waarschijnlijk dat hier de Britse variant rondgaat”, zegt burgemeester Eddy Bilder.

Hij zegt de inwoners van Zwartewaterland met klem aan te raden om zich goed aan de maatregelen te houden en er even een tandje bij te doen. ,,We moeten er alles aan doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, aldus de burgemeester van de tijdens de eerste coronagolf in maart 2020 al zo zwaar getroffen gemeente. Was toen in eerste instantie vooral raak in Hasselt, en later in wat mindere mate in Genemuiden, nu laten de cijfers vooral veel besmettingen in de tapijtstad zien.

In de laatste week van februari kleurde Zwartewaterland op de coronakaart opnieuw donkerrood, met 53 besmettingsgevallen in Genemuiden, 26 in Hasselt en 25 in Zwartsluis. Burgemeester Bilder geeft aan dat in beide laatste plaatsen afgelopen week het aantal positieve gevallen tot onder de tien is gezakt, maar in Genemuiden gaan met 50 coronabesmettingen nog steeds de alarmbellen af.

Daarom is in overleg met de GGD IJsselland besloten tot het inrichten van een tijdelijke testlocatie. ,,H bron- en contactonderzoek van de GGD laat zien dat de besmettingen met name in familiaire kring plaatsvindt en op de werkvloer. Testen, al bij de geringste klachten, is van groot belang om het aantal besmettingen terug te dringen. Berthran Selles, bestuurslid van OK Vitaal: “Het doel van OK Vitaal is een vitaal Zwartewaterland. Gezien de verontrustende situatie waarin Zwartewaterland zich bevindt, zijn we blij dat de GGD zich op onze locatie vestigt. Het is essentieel om nu het testen laagdrempelig aan te bieden aan onze inwoners. Samen staan we sterker en hebben we meer grip op de vitaliteit in onze gemeenschap.”

Thuis blijven

Gonnie van Kranenburg, projectmanager team Corona van GGD IJsselland: “Testen is een belangrijk middel, daarnaast is het van belang dat je de adviezen opvolgt die onze medewerkers Bron en Contactonderzoek je geven. Met name wat betreft quarantaine, waarbij we nu een aanvulling doen. Om het aantal besmettingen in Genemuiden snel verder terug te dringen, vragen we ook aan huisgenoten van nauwe contacten om in quarantaine te gaan. Bijvoorbeeld als een kind of huisgenoot in contact is geweest met iemand met corona, dan ga je zelf ook in quarantaine. Je mag uit quarantaine wanneer je kind of huisgenoot negatief is getest.”

Tijdelijke GGD-testlocatie Genemuiden

· Testlocatie OK Vitaal, Sasdijk 15, Genemuiden.

· Geopend vanaf dinsdag 9 maart, dagelijks van 09.00–12.00 uur (met uitzondering van zondag)..

· Afspraak maken kan alleen via tel.nr. 038 385 30 20 (tussen 8.30 en 17.00 uur). Inwoners vertellen daarbij dat ze in Zwartewaterland wonen en graag in de tijdelijke testlocatie in Genemuiden getest willen worden.

· Je laten testen kan uiteraard ook nog altijd bij een van de andere locaties van de GGD. Een afspraak maken gaat dan via het landelijke nummer.