Na ruim 25 jaar is deze mysterieuze bijensoort teruggevonden in de Weerribben: ‘Wauw!’

Een zoektocht in opdracht van de provincie Overijssel bewijst dat de moerasmaskerbij toch nog bestaat en in de Weerribben voorkomt. Dat is bijzonder. Want het insect is in de afgelopen eeuw maar op een paar locaties in Nederland gezien: in Aalsmeer en Ankeveen en als laatste in 1995, in de Weerribben. De moerasmaskerbij staat daarom ook op de aandachtsoortenlijst uit 2018 van de provincie Overijssel.