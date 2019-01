Na Steenwijkerland draagt ook Zwartewaterland bij aan Holocaust Namenmonument

In navolging van meerdere gemeenten, zoals Steenwijkerland, heeft nu ook de gemeente Zwartewaterland besloten om de oprichting van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam financieel te ondersteunen.

,,We hebben een ereschuld in te lossen’’, motiveert burgemeester Eddy Bilder de bijdrage van de gemeente aan de oprichting van het Namenmonument dat naar verwachting eind dit jaar is gerealiseerd. De oprichting van het monument aan de Weesperstraat in Amsterdam is een initiatief van het Nederlands Auschwitzcomité.

Op het Holocaust Namenmonument komen de namen te staan van alle 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust, ook van hen die in andere kampen dan Auschwitz zijn vermoord. In de gemeente Zwartewaterland gaat het om de namen van de negentien Joodse inwoners van Hasselt en Zwartsluis die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en omgebracht in de vernietigingskampen van de Nazi’s.

De gemeente Steenwijkerland besloot vorig jaar al om de oprichting van het namenmonument financieel te steunen. ,,Dan kunnen wij in Zwartewaterland niet achterblijven’’, meent Barend Vinke, voorzitter van de Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland, dat via het Auschwitzcomité het verzoek kreeg om steun te verlenen aan het monument.