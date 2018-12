Na tien jaar woningbouw in Staphorster wijk De Slagen

Na tien jaar gaat er eindelijk weer worden gebouwd in de Staphorster wijk De Slagen. Staphorst Ontwikkeling BV en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de bouw van de laatste veertig woningen uit de eerste fase en het ontwikkelen van de tweede fase.

Daarmee komt een einde aan één van de grootste gemeentelijke hoofdpijndossiers. Dat begon al aan het begin van deze eeuw. Exploitatie Maatschappij Staphorst (EMS), waarin acht plaatselijke ondernemers zijn verenigd, en de Twentse projectontwikkelaar Megahome begonnen toen samen als Staphorst Ontwikkeling BV met de woonwijk. Het ging mis toen de crisis uitbrak. De te dure woningen werden niet verkocht. Vooral bij partner Megahome stagneerde de verkoop. Toen de ontwikkelaar in 2016 ook nog eens failliet ging, was de ellende compleet.

Rooskleuriger

Twee jaar later is de situatie een stuk rooskleuriger en hebben Staphorst Ontwikkeling BV en de gemeente afspraken gemaakt over het vlot trekken van de woningbouw. In de eerste fase worden 40 woningen gebouwd, waarmee dit deel van De Slagen op totaal 250 woningen komt. Ook wat betreft de wegen, lantaarnpalen, trottoirs, meer parkeerplaatsen, speelplaatsen en groeninrichting wordt de eerste fase na jaren afgewerkt. Inwoners van de wijk kunnen morgen (donderdag) tijdens een inloopbijeenkomst meepraten over de inrichting.

In de tweede fase (direct ten zuiden van fase één) worden 75 huizen gebouwd, waaronder ook sociale woningbouw. ,,Een grote opluchting voor Staphorst dat de woningbouw eindelijk weer op gang komt. Het had niet veel langer moeten duren. Iedereen had er de buik vol van. Nu aan de slag met elkaar, ruimte voor nieuwe woningen. De wijk wordt een stuk leefbaarder. Bewoners worden verlost van de bouwput waarin ze al zolang wonen’’, aldus wethouder Lucas Mulder.

Verkoop kavels

Vanaf 18 december start Staphorst Ontwikkeling BV de verkoop van de braakliggende 40 kavels in de eerste fase. ,,Kopers krijgen een aannemer toegewezen en mogen zelf een bouwplan indienen’’, zegt bestuurder Ate van der Walle van Staphorst Ontwikkeling BV.