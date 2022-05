Na twee afgelaste edities gaat Handelskeuring Rouveen dit jaar op weg naar 25ste editie

Mei is ‘Meet Maand’: Hartstich­ting meet bloeddruk in biblio­theek Steenwijk

Het is belangrijk om je eigen bloeddruk te kennen. Daarom heeft de Hartstichting mei omgedoopt tot ‘Meet Maand’. In het kader van deze Meet Maand kunnen mensen hun bloeddruk laten meten in de bibliotheek in Steenwijk.

3 mei