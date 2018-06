Na twee jaar 'voldoende' voor 'zeer zwakke' school in Kuinre

De school heeft de nieuwe status meteen gevierd. Met een waterfestijn voor de kinderen, een opblaaskussen en een suikerspin. Het team van de Burgemeester de Ruiterschool bracht met champagne een toast uit op de voldoende waar de afgelopen jaren hard voor is gewerkt.

Cito-toets

De school kwam van ver. Juni 2016 beoordeelde de Inspectie van van Onderwijs de school als 'zeer zwak'. Vooral de eindresultaten van de Cito-toets waren reden tot zorg. Drie jaar achtereen waren die onvoldoende. ,,Er was veel wisseling van personeel geweest'', blikt directeur Monique Frankema terug. Door ziekte, door daling van het aantal leerlingen waardoor het aantal groepen moest worden teruggebracht van vijf naar vier. Ook vertrek van leerkrachten die na een paar jaar Kuinre wel eens ergens anders wilden kijken, speelde een rol. ,,Stabiliteit ontbrak'', zegt Frankema. De betrokkenheid van de kinderen moest ook vergroot worden.'' De professionele cultuur liet evfeneens te wensen over.

De school begon augustus 2016 met negen mensen waarvan drie nieuw waren, onder wie Frankema. Zij kon de term 'zwak' nog wel begrijpen. ,,Maar zeer zwak, daarover had ik wel mijn twijfels. We zijn met elkaar gaan kijken waar we naar toe moesten werken.'' Twee jaar had de school de tijd om de boel op orde te krijgen. Een onderwijsadviseur keek over de schouder mee.

Een jaar geleden kreeg de school al te horen dat het beter ging. ,,Er waren stappen gezet, dat zagen de inspecteurs. Vooral als het ging om handelen in de klas. De didactische vaardigheden van de leerkrachten waren duidelijk veranderd. Maar de inspecteurs gaven ook aan dat de leerkrachten het nog niet voldoende eigen hadden gemaakt. Zie het als leren autorijden. In het begin moet je heel erg nadenken over koppeling intrappen en schakelen, maar na een paar jaar doe je dat als vanzelf. Dat was met onze veranderingen in lesgeven net zo.''

Vorige week nam de Inspectie de Burgemeester de Ruiterschool weer onder de loep. De Inspectie dook in de papieren, sprak met het bestuur, bezocht alle groepen, observeerde wat daar gebeurde en praatte met leerkrachten en leerlingen. ,,,De kinderen gaven aan dat ze zich veilig voelen'', zegt Frankema. ,,Dat er een goed klimaat heerst. Wat de inspectie vervolgens doet, is kijken of iedereen dezelfde taal spreekt, van bestuur en directie tot leerkrachten en leerlingen. Dat was zo, dat gaf vertrouwen dat het goed zit, ook naar de toekomst.''

Stuk beter

De Burgemeester de Ruiterschool scoort inmiddels een stuk beter op de Cito-toets. De resultaten zijn rond het landelijk gemiddelde. Frankema: ,,De standaarden waren voldoende, de kwaliteitscultuur goed. En wat voor ons superbelangrijk was: er waren geen verbeterpunten meer, hooguit een paar ontwikkelpunten.''