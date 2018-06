Na twee jaar 'voldoende' voor 'zeer zwakke' school in Kuinre

Video Varen op het Wolderwijd: 'Alsof je de Tour fietst op een weg vol spijkers'

10 juni Schroeven die vastdraaien, motoren die kapot gaan. Watersporters op de Randmeren en in de Kop van Overijssel zitten met de handen in het haar nu de wateren in rap tempo dichtgroeien. De economische schade is groot. „Vroeger had je vrij vaargebied, nu vaar je zo in een drijvende grasmat.”