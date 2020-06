Na vernielingen bij de molen in Hasselt is de Wifi uitgeschakeld

Video Ooievaar komt om op A28: Reddingsac­tie voor 3 achterge­ble­ven jonkies

7 juni Het verongelukken van een ooievaar op de A28 vandaag noodzaakte de dierenambulance tot een reddingsactie voor de drie kleine ooievaartjes die achterbleven in het nest in De Wijk. Volgens medewerkers van de Dierenambulance Drenthe IJsselland is het namelijk onmogelijk voor de andere ouder alleen de dieren te voeden en groot te brengen. Dat is simpelweg te veel werk.