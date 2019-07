Na vuurzee tijdelijk onderkomen voor DJ School Steenwijk

DJ School Steenwijk is het opleidingsinstituut van Petter. Zelf is hij een graag geziene gast op grote evenementen. Zo trad-ie vorige week nog voor 40.000 bezoekers op bij Down The Rabbit Hole in Nijmegen. Bijzonder, want hij was nog maar net bekomen van die vernietigende brand. Twee weken geleden werd het Sportinn Complex volledig in de as gelegd. Petter had daar zijn eigen stek. Vandaag, maandag, heeft hij tijdelijk een nieuwe ruimte gevonden. Een plek aan de Lange Baan op het bedrijventerrein Hooidijk. Het was niet mogelijk om met Sportinn mee te verhuizen, laat hij weten. Maar als straks alles weer is herbouwd, wil hij graag opnieuw met hen onder een dak.