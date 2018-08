Nachtelijke wegwerkzaamheden kunnen Hasselt uit de slaap houden

Met name het frezen van asfalt is een klus die geluid maakt, zo kondigt BAM aan in een brief aan de bewoners van straten aan de rand van Hasselt. ,,Deze hinder proberen wij uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen, maar helemaal wegnemen kunnen we het helaas niet.”

Er is bewust voor gekozen om het werk in enkele nachten en een weekeinde uit te voeren ‘omdat er dan de minste verkeersintensiteit is’. Overdag werken zou leiden tot ‘ernstige verkeershinder’. De nachtelijke werkzaamheden maken deel uit van de grootschalige reconstructie van de provinciale weg ter hoogte van Hasselt. Er is al een rotonde aangelegd met een aansluiting op de N377 richting Lichtmis.

Genemuiden

Nu is de aannemer volop bezig aan de andere kant van het Zwarte Water, bij de aansluiting op de N759 naar Genemuiden. De nachtelijke werkzaamheden beginnen in de nacht van dinsdag op woensdag met het inhijsen van de liggers van het viaduct over de Wolfshagenweg. Dat start dinsdag rond 19.00 uur en de klus moet de volgende ochtend om 07.00 uur zijn geklaard.