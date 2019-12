Nachtrust opofferen voor het goede doel in Staphorst

De 26ste editie van het nachtvolleybaltoernooi begint vrijdag even na 20.00 uur en de volgende ochtend is om 18.30 uur het slot met het traditionele ontbijt voor de winnaars en organisatoren.

Inschrijving

De jubileumeditie van het mateloos populaire evenement had vorig jaar met 11.850 euro een recordopbrengst, afkomstig uit het inschrijfgeld, sponsoren en verloting. ,,De inschrijving is ieder jaar een spannend half uurtje, want binnen die dertig minuten is het vol. Er staan zelfs ploegen op de wachtlijst, zo leeft het in Staphorst’’, aldus Van de Weem. Het toernooi kent twee categorieën, competitievolleyballers met zes ploegen en recreanten met 24 teams.