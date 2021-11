NAM moet ongebruikte gasput bij Giethoorn saneren, totdat nieuwe eigenaar aantoont daar voldoende geld voor te hebben

Check jouw gemeente KAART | Urk knalt Zwartewa­ter­land voorbij met nieuwe besmettin­gen

Urk kleurt donkerrood op de coronakaart met maar liefst 245 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute aantallen werden 52 Urkers positief getest. Gemeente Zwartewaterland spande gisteren nog de kroon met 219,1 besmettingen, maar daar zijn vandaag ‘slechts’ 83.2 positieve testen per 100.000 inwoners geregistreerd. In totaal ging dat om 19 positief geteste inwoners. In de veiligheidsregio IJsselland ligt dat gemiddelde nu hoger in Kampen, met 93.6 op de 100.000, 51 in totaal.

1 november