Natuurmonumenten gaat oude petgaten bij Dwarsgracht open graven

,,Open water groeit dicht en verandert uiteindelijk in moerasbos. Bij alle fases van die verlanding horen bijzondere flora en fauna. De natuurherstelmaatregelen zijn gericht op het behoud van al die fases in De Wieden’’, aldus Blaauwbroek. Omvormen van moerasbos naar hooiland en uitgraven van petgaten zijn daarvan belangrijke onderdelen. Voor het graven van petgaten is onder andere de omgeving van Dwarsgracht geschikt. ,,In het gebied waar we aan de gang gaan, werken geen pachters of andere gebruikers. Bovendien is deze locatie historisch verantwoord.”