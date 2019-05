Natuurmonumenten: 'Palingvissen brengt schade toe aan natuur in De Wieden’

,,Wij kunnen het niet verkopen dat we als natuurbeschermingsorganisatie activiteiten in onze gebieden toestaan die schade aan de natuur aanbrengen”, zei een woordvoerder van Natuurmonumenten vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.

Eerder verleende de Kamer voor de Binnenvisserij de Algemene Bond voor Binnenvissers Noordwest-Overijssel een aalvisvergunning- en viswaterhuurcontract voor De Wieden tot en met 2023. Dit schoot de natuurorganisatie met 3.000 hectare bezit in De Wieden in het verkeerde keelgat. Volgens haar gaat het abominabel slecht met de aal en paling. Natuurmonumenten is faliekant tegen de praktijk om grote hoeveelheden jonge aal voor de Franse kust op te vissen en uit te zetten in De Wieden waar ze na een jaar of zeven opgevist worden om te worden gerookt of gebakken. Volgens Natuurmonumenten sterft tussen het opvissen en uitzetten 40 procent van de aal.

Duurzaam

De vissers ontkenden dat met klem bij de Raad van State. Volgens hen sterft er hoogstens een procent of vier. Een woordvoerder van de vissers zei dat hun methode juist duurzaam is, omdat de jonge aal door allerlei obstakels (dijken, sluizen en gemalen) nauwelijks meer van zee- naar zoet water en vice versa kunnen. ,,Bovendien gaan we binnenkort ook geslachtsrijpe aal vangen en zetten we die zelf uit in zee zodat ze weer terug kunnen zwemmen naar de Sargassozee om zich daar weer voort te planten”, aldus een Overijsselse visser.

Duizenden kilometers

Bij de aal gaat het immers om een bijzondere diersoort waarvan volwassen dieren vanuit de sloten, rivieren en meren in Europa de zee in gaan en duizenden kilometers naar de Sargassozee in de Caraïben zwemmen om daar te paaien en zich voort te planten. De jonge aal laat zich met de Golfstroom weer naar Europa drijven en daar gaan ze het land op en in om weer in het zoete water te komen.

Toch bleek dat het vissen op aal om ze over de dijk in zee te zetten vooralsnog een goed voornemen is waarvan in de praktijk nog niet iets terecht is gekomen. Volgens een deskundige van Natuurmonumenten maakt het geen verschil of de vissers een deel van de aal al dan niet in zee terug zetten, ‘hoe dan ook brengt het vissen schade aan de natuur toe en dat willen wij niet in onze eigen beheersgebieden’.