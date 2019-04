Natuurmonumenten zet in De Wieden bedreigde wilde bloemen in de spotlight

Omdat het slecht gaat met de wilde bloemen in ons land, vraagt Natuurmonumenten er dit jaar extra aandacht voor. In natuurgebied De Wieden zijn onder meer speciale vaar- en fietsroutes langs de wilde bloemen.

,,In het voorjaar staan de vele hooilanden straks weer prachtig in bloei. Wilde bloemen zijn best bepalend voor het landschap. Veel mensen genieten daarvan in de lente. Uit de Landschap Enquête van Natuurmonumenten blijkt dat Nederlanders zich zorgen maken over de achteruitgang van de wilde bloemen ”, zegt Katrien de Jong van het bezoekerscentrum bij Sint Jansklooster.

Want ondanks de kleurenpracht in De Wieden, gaat het over het algemeen slecht met de Nederlandse wilde bloemen. Honderd jaar geleden stond Nederland nog vol wilde bloemen en kon je volgens de natuurorganisatie in elke willekeurige wegberm een veldboeket plukken en op akkers en weilanden, langs paden en wegen waren volop groei- en bloeimogelijkheden.

Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Oorzaak is vooral de intensivering van de landbouw, want op de akker of in de weide is alleen nog ruimte voor het verbouwde gewas en nauwelijks nog voor natuur. Ook verstedelijking en infrastructuur maakten een einde aan de vanzelfsprekendheid van wilde bloemen in het landschap. ,,En zonder wilde bloemen heb je geen insecten, zonder insecten geen vogels’’, legt De Jong het belang van wilde bloemen uit.

In 2018 is de stand van insecten in ons land onderzocht. En dat leidde volgens Natuurmonumenten tot een schrikbarende conclusie: twee derde van alle insecten verdween in nog geen 30 jaar. Omdat in diezelfde periode ook de wilde bloemen verdwenen is de conclusie getrokken dat het een en ander niet los van elkaar gezien kan worden.

Vaartochten

Met verschillende acties roept Natuurmonumenten mensen op plaats te maken voor wilde bloemen, onder meer in tuinen. Op de website van de natuurorganisatie zijn allerlei tips hiervoor te vinden. Ook het bezoekerscentrum bij Sint Jansklooster zet op verschillende manieren aan tot denken én genieten. ,,In april en mei organiseren we negen wilde bloemen vaartochten Ook zijn er vier wilde bloemen wandelingen met een natuurgids’’, aldus De Jong. Met boswachter en ecoloog Rosalie Martens kunnen fietsers op 25 mei een rondje door De Wieden maken. Een dag later is bij het bezoekerscentrum een bloemenmarkt. Er is ook een fietsroute langs de bloeiende hooilanden beschikbaar.