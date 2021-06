Natuurverenigingen willen geen loslopende honden op Staphorsterveld: ‘De schrik voor weidevogels’

Recher­cheur krijgt 3 jaar cel voor verkopen politie-informatie aan drugscrimi­ne­len Nijeveen

1 juni Patrick van der L. moet 3 jaar de cel in. De man verkocht informatie aan drugscriminelen, onder meer aan verdachten betrokken zijn bij de grootste coke-wasserij van Nederland in Nijeveen. De eis van het Openbaar Ministerie was eveneens 3 jaar gevangenisstraf. In de periode van 2019 tot 2020 zocht hij in politiesystemen naar kentekens, politiemutaties, namen en de status van onderzoeken.