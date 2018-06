Nergens zo weinig restafval als in Zwartewaterland

Met slechts veertig kilo restafval per persoon per jaar is Zwartewaterland de beste van de zeventien gemeenten in de regio IJssel-Vecht. Hattem (53 kilo), Olst-Wijhe (54), Staphorst (56) en Dalfsen (57) completeren de top vijf. Al deze gemeenten doen het veel beter dan in vergelijkingsjaar 2014. Daarentegen is Urk het slechtste jongetje van de klas. In de Flevolandse gemeente wordt per persoon 213 kilo troep aangeboden, slechts een kilo minder dan vier jaar geleden. Ook Zwolle (186 kilo) en Westerveld (164) hoeven zich niet op de borst te kloppen. In Zwolle daalde de hoeveelheid restafval wel, in 2014 was het nog 215 kilo per persoon.