Niet doorgaan Nationale Sleepbootdagen doet ‘een beetje zeer’ in Zwartsluis

Maar de vijftiende Nationale Sleepbootdagen zijn afgelast als gevolg van het coronavirus. ,,Het doet toch wel een beetje zeer’’, zo laat het stichtingsbestuur weten op social media. Om er met een knipoog aan toe te voegen: ,,We hebben nog even staan kijken of er toch geen sleepboten en opduwers in aantocht waren. Tegen beter weten in natuurlijk.’’ De stichting kijkt inmiddels vooruit naar 2022. Het evenement heeft plaats om de twee jaar en wordt afgewisseld met Zwartsluis Onder Zeil, dat voor 2021 op de kalender staat.