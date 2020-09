Niet iedere Genemuider ondernemer gelukkig met fonds

Drentse zwerfkei onderdeel van internatio­na­le bevrij­dings­rou­te WOII

18 september Een Drentse zwerfkei voor het NS-station in Meppel herinnert aan een memorabele gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog. Het is een zogenoemde luistersteen, is geplaatst als onderdeel van de internationale Liberation Route Europe. De officiële onthulling gebeurde vrijdagmiddag door burgemeester Richard Korteland en Ritmeester der Cavalerie, Patric van Aalderen.