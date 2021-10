Niet iedereen is blij met een uitkijktoren aan Lankhorsterweg in IJhorst

In de noordpunt van de gemeente Staphorst staat een uitkijktoren van 7 meter hoog die uitzicht biedt over het Reestdal. In IJhorst komt er ook eentje te staan, aan de Lankhorsterweg. Ook deze wordt een meter of 7 hoog. Althans, als de Raad van State de omgevingsvergunning die de gemeente Staphorst heeft verstrekt, in stand houdt.