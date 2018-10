Nieuw industrieterrein Genemuiden in groen gebied, want elders is geen ruimte

Het bedrijfsleven in Genemuiden schreeuwt al jaren om nieuw industrieterrein. Om hieraan tegemoet te komen heeft de gemeente Zwartewaterland het oog laten vallen op gronden waaraan nogal wat haken en ogen zitten. Daarom is een peperduur onderzoek nodig, waarvoor 4 ton op tafel gelegd moet worden.

De gemeente wil het bestaande bedrijventerrein Zevenhont aan de oostelijke kant uitbreiden met 22 hectare, richting de dijk Cellemuiden. Maar dat is wel in het Nationaal Landschap IJsseldelta en vlakbij Natura 2000-gebied met de uiterwaarden van het Zwarte Water op tweehonderd meter afstand. ,,De uitbreiding is een complex probleem en er is heel veel onderzoek nodig naar de effecten op het omliggende gebied en de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein”, verklaart burgemeester Eddy Bilder, in het college verantwoordelijk voor de portefeuille economische ontwikkeling, de onderzoekskosten.

De gemeente gaat een projectleider van buiten de eigen organisatie aanstellen, waarmee 114.000 euro is gemoeid. Voor externe onderzoeken en het opstellen van rapportages is 164.000 geraamd. ,,Dat verdienen we terug met de uitgifte van de gronden, die vrijwel volledig in onze handen zijn. De kosten gaan voor de baat uit”, zegt Bilder.

12 uur

,,Het is geen 5 voor 12, maar 12 uur”, reageert voorzitter Berthran Selles van OndernemersKring Genemuiden (OKG). ,,Het ruimtegebrek is mega-nijpend. Veel ondernemingen kennen groei en moeten door, maar hebben de ruimte niet. Daarom moet er snel wat gebeuren. Niemand zit te wachten op bedrijven die elders hun heil gaan zoeken.”

Selles zegt dat de problematiek door de OGK in iedere bijeenkomst met de gemeente is aangeroerd. De belangenvereniging is nauw betrokken geweest bij de keuze voor Zevenhont Oost.

Grond gekocht

Nieuw industrieterrein in heel Genemuiden ligt moeilijk, geeft burgemeester Bilder aan. ,,Op andere locaties hebben we ook met de natuurwaarden te maken. Dit is de meest reële optie. Daarom hebben we daar de afgelopen jaren ook al grond aangekocht.” Overleg heeft de gemeente geleerd dat provincie Overijssel niet onwelwillend staat tegenover de gekozen locatie. Dat heeft er ook mee te maken dat Provinciale Staten een klein jaar geleden de Tapijtcluster Genemuiden/Hasselt heeft aangewezen als ‘topwerklocatie’.