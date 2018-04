Nieuw oorlogsmonument Staphorst herinnert aan bemanning Amerikaanse bommenwerper

Waarom staat die steen, dat oorlogsgedenkteken, sinds donderdagmiddagin de berm langs de Zwarteveenweg in Staphorst? Om de navolgende generaties te verhalen dat op 6 maart 1944 de Amerikaanse bommenwerper "Flakstop" zich in een weiland boorde, nadat het door Duits luchtafweergeschut was aangeschoten.

Vijf bemanningsleden vonden de dood. Hun namen prijken op het oorlogsmonument, dat op een indrukwekkende wijze onder de tonen van de Last Post en het Wilhelmus werd onthuld en tegelijkertijd werd geadopteerd door de Prins Mauritsschool. De bommenwerper was op de terugweg naar Engeland, nadat het de bommen het gelost boven Berlijn. Het kwam niet verder dan Staphorst.

,,Zoals vele oorlogsoverleveringen is ook dit een aan verhaal, dat zich afspeelde in het luchtruim boven Staphorst'', zegt initiatiefnemer voor het monument, de 55-jarige Henk Smit uit Staphorst. Al eerder zorgde hij voor de plaatsing van een oorlogsmonument aan de Klaas Kloosterweg, waar een Engelse bommenwerper neer kwam. ,,Mijn intentie is om het verleden zichtbaar te maken en te consulteren als leidraad voor de toekomst. Dat doe ik met stenen. Tastbaar en zichtbaar, en met een verhaal voor een ieder die het horen wil''. Uit eigen zak betaalde hij het monument, en maakte het met eigen handen en enige hulp van vrienden. ,,De Tweede Wereldoorlog laat mij niet los. Er is nog veel te onderzoeken. Hier, in de regio Staphorst. Er komen nog nieuwe monumenten bij. Er zijn veel geallieerde vliegtuigen in dit gebied neergestort".

School

De Prins Mauritsschool adopteert het gedenkteken. Leerkracht Gert Jan Westhoff is met zijn groep 8 vastberaden. ,,Na een verzoek van de heer Smit heb ik onderzoek gedaan. Conclusie, de val dit vliegtuig is waard om te gedenken". Alleen een gedenksteen vond de school niet optimaal. ,,We hebben het breder getrokken. Daarom hebben we een geschiedenisboekje gemaakt aan de hand van krantenartikelen uit die tijd. Dat boekje straalt ook een beetje af op het monument'', zegt Westhoff.,,Het verhaal doorvertellen, daar gaat het om. Opdat wij niet vergeten. De luchtslagen boven Staphorst hebben impact gehad bij de ouderen".