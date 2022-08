Nieuwbouw in Staphorst prima, maar niet zo hoog

VechtHorst wil tientallen verouderde woningen slopen en 61 nieuwe huizen bouwen in het gebied tussen de Oranjestraat, Julianastraat en Beatrixstraat in Staphorst. Vooropgesteld: de buurt is ingenomen met nieuwbouw in de wijk. ‘Die wordt niet alleen verfraaid, er wordt ook flinke een bijdrage geleverd aan het tekort aan sociale woningbouw’, schrijven bewoners van enkele huizen in de Beatrixstraat.