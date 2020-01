Nieuwe beheerder landgoed De Oldenhof bij Vollenhove wacht flinke klus: renovatie landhuis

Video ‘Swarte Sluys’ terug naar 1900, met belhamels die was van de lijn jatten

19 januari Zelden was een debuut zo’n schot in de roos. Swarte Sluys Anno 1900: ouderwets gezellig en precies op het goeie moment. Zo’n beetje op de helft van dry january, met de hete adem van blue monday al in de nek. Nou, wie dacht dat de louwmaand een mislukking was heeft Zwartsluis gemist.