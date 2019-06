Nieuwe beheerders willen van De Wielewaal de huiskamer van Scheerwolde maken

Het bestuur van streekcentrum De Wielewaal in Scheerwolde heeft eindelijk een nieuwe pachter gevonden. Kevin Hamstra en Maureen Weggemans gaan per 1 juli het trefpunt van het dorp nieuw leven inblazen

Voor miljoenen is er vier jaar geleden verspijkerd aan De Wielewaal. Twee pachters beproefden daarna hun geluk in het streekcentrum, maar vertrokken alweer na korte tijd. Met de aanstelling van Kevin Hamstra (30) Maureen Weggemans (26) uit Oldemarkt hoopt het bestuur een nieuwe impuls te kunnen geven aan het verenigingsleven en het toerisme in het Weerribbendorp.

Het stichtingsbestuur plaatste een jaar geleden een vacature in deze krant. 'Gezocht: enthousiaste, creatieve ondernemer met respect voor het lokale verenigingsleven'. Kevin en Maureen lazen het bericht en reageerden enthousiast. ,,De volgende ochtend ging onze sollicitatiebrief er meteen uit.” Beiden zochten naast hun dagelijkse bezigheden iets voor erbij. ,,Ik heb de Hogere Hotelschool gedaan en tot 2016 in de hotellerie gewerkt. Nu heb ik een fokkerij van alpaca's", introduceert Kevin zichzelf.

Maureen studeert in Leeuwarden voor lerares biologie en heeft een bijbaan bij de Laatste Eer. Het werk van pachter is voor Kevin heel vertrouwd. ,,Ik ben opgegroeid in MFC 't Vlechtwerk in Noordwolde, die mijn moeder Yvonne tot 2015 beheerde. Hier heb ik 14 jaar achter de bar gestaan." Op 1 april tekenden Kevin en Maureen de papieren voor hun aanstelling die per 1 juli ingaat. Nu al zijn zij druk bezig met plannen smeden. ,,Scheerwolde is een bruisend dorp. Hier komen meer dan twintig verenigingen en dat gaat straks allemaal door", vertelt Kevin.

Het stel wil dinsdag tot en met zaterdag de hele dag en maandagochtend de foyer, zalen, sporthal en het terras openen. Als het mooi weer is gaan ze ook op zondag open en eens per maand voor de kerkdienst. De menukaart is nieuw. ,,Daarop komt geen diepvriesmeuk, maar verse streekproducten en met de hand gemaakte cappuccino met zuivel uit de Weerribben", belooft Kevin. Omdat dorpsgenoten de viskraam missen, wil hij ook versgebakken vis aanbieden. ,,De Wielewaal moet een huiskamer zijn."

Toeristen

Het stel wil ook toeristen trekken. ,,Dit is een prachtig gebied, alleen nemen mensen nu vaak nog de verkeerde afslag vanaf het fietspad", zegt Maureen. Ze gaat haar best doen om De Wielewaal te promoten via internet. Als straks de nieuwe wegen en de woonwijk pal voor het streekcentrum gereed zijn, hoopt ze op een betere zichtbaarheid van het streekcentrum en een grotere aanloop. ,,We hebben honderd parkeerplaatsen voor de deur, die Giethoorn en Kalenberg niet hebben."