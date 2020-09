Nieuwe coronabesmetting op school in Steenwijk

Opnieuw is een leerling van RSG Tromp Meesters in Steenwijk besmet met het coronavirus. De leerling is een klasgenoot van de twee eerder besmette leerlingen .

Het gaat om een leerling van de locatie Lijsterbesstraat. De besmette leerling is deze week niet op school geweest, waardoor er geen reden is om de betreffende klas in quarantaine te laten gaan, zo geeft de schoolleiding aan in een persverklaring.

Realiteit

De school kan niet aangeven of er de komende dagen nog meer besmettingen worden verwacht en of er nog leerlingen wachten op een uitslag van een test. ,,Dat is vertrouwelijke informatie van de GGD”, laat rector Teunis Wagenaar weten.

,,Dit nieuws zo aan het begin van het schooljaar hadden we liever niet gehad, maar dit is wel de realiteit in deze coronaperiode.”

,,Belangrijk is nu dat de betreffende leerlingen goed herstellen en we wensen hen veel beterschap”, zei Wagenaar eerder al over de besmettingen op zijn school.