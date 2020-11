Nieuwe huurbaas voor bewoners 24 appartementen in Steenwijk

Huurders van 24 appartementen woningen aan de Herenslagen in de Steenwijker wijk Oostermeenthe hebben vanaf de jaarwisseling een nieuwe huurbaas. Woonconcept neemt de huurwoningen over van woningcorporatie Mooiland.

Ze zijn allemaal verhuurd en ook na de aankoop blijven de in 1976 gebouwde appartementen beschikbaar voor de sociale verhuur. ,,Een groot deel van de woningen zit onder de kwaliteitskortingsgrens van 432,51 euro. Dat betekent dat deze woningen onder jongeren tot 23 jaar heel populair zijn vanwege hun betaalbaarheid. Op basis van de huur kunnen ze een huurtoeslag aanvragen. En dat is belangrijk, want dat vergroot de kansen voor jongeren op een betaalbare huurwoning’’, aldus Nicole Peeters, directeur-bestuurder van Woonconcept.

Afstoten

Woningcorporatie Mooiland, dat kantoren heeft in Grave, Velp en Ede, was in 2016 nog actief in ruim 130 verschillende gemeenten. Maar heeft toen de keuze gemaakt om een einde te maken aan de sterke versnippering in het land door het afstoten van woningbezit. Mooiland concentreert zich sinds die tijd op het kerngebied Noordoost-Brabant en rond Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen.

In december worden meer dan 1.500 woningen, waaronder de 24 in Steenwijk, overgedaan aan andere partijen. Daartoe behoort ook het in Vollenhove gevestigde Wetland Wonen. Die neemt 54 Zwolse huurwoningen over. Daarmee zijn eind dit jaar naar verwachting ruim 4.500 van de in totaal 8.000 woningen verkocht. Eind 2024 moeten ze allemaal zijn overgedragen.