Nieuwe leverancier rolstoelen Steenwijkerland: ‘Achterstallige leveringen niet voor einde van het jaar’

,,We hebben al wel een inhaalslag gemaakt", zegt Bervoets. ,,Afgelopen maand hebben we in De Meenthe een bijeenkomst gehad en daar hebben we 40 mensen al aan de door hen benodigde hulpmiddelen geholpen.” Het gaat dan niet om een badkrukje of een rollator, zegt Bervoets. ,,Die vallen niet onder de Wmo. Je hebt het dan over rolstoelen, scootmobielen, tilliften of aangepaste fietsen.” Sommige aanvragen dateren al van begin dit jaar. In totaal ging het om 100 aanvragen voor 86 inwoners. In totaal zijn er 700 inwoners in de gemeente Steenwijkerland die dergelijke hulp nodig hebben