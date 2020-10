Nieuwe op- en afritten A28 dringend gewenst, maar de vraag is of Staphorst daar het geld wel voor heeft

Jouw mening Stelling | Een korte, hevige lockdown verkies ik boven een hele winter strenge maatrege­len

23 oktober Het kabinet praat vandaag verder over de vraag of het de hele winter door strenge coronamaatregelen wil houden óf gedurende enkele weken een harde lockdown in wil stellen. Bij zo’n harde lockdown zouden bijvoorbeeld ook scholen, veel winkels en sportscholen sluiten. Ook een avond- of nachtklok kan worden ingevoerd.