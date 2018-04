Hij is beheerder van de opgerichte bollenbank en zorgt voor vermeerdering van de zeldzame plant. Zijn voorkeur gaat uit naar (kleine) boomgaarden aan de streek in Staphorst, Rouveen en IJhorst met een ouderwets karakter. Daarbij gelden wel enkele voorwaarden, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid van de plantplaatsen, het niet afmaaien van de planten tijdens de groeiperiode en het huidige verspreidingspatroon. De natuurbeschermingsvereniging is begonnen met planten in het reservaat Westeroevers van Staatsbosbeheer tussen Hamingen en Baarlo, in het Reestdal bij IJhorst en Lankhorst. De daar geoogste bollen en zaden zijn beschikbaar om in tuinen te planten.