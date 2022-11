Nieuwe plek voorkomt faillissement Stichting Paardrijden Gehandicapten Steenwijk

Met de verhuizing is het vervoersprobleem opgelost en de daarmee gepaard gaande kostenpost verdwenen uit de boeken. Terug is een huursom, maar dat staat niet in verhouding tot het eerdere bedrag. De opluchting is groot, vertelt voorzitter Jules Kroese, al was het vertrek uit de Pasmanmanege geen gemakkelijke. Immers, die accommodatie is juist gebouwd om mensen met een handicap te kunnen laten paardrijden.